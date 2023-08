Von: Björn Jahner | 09.08.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: „U.S. News & World Report“, ein amerikanisches Medienunternehmen, hat eine Rangliste der Länder mit den reichsten Traditionen der Welt erstellt.

In der Kategorie „Heritage“ (Kulturerbe) basiert die Bewertung darauf, dass das Land kulturell zugänglich ist und eine reiche Geschichte, gutes Essen, viele kulturelle und geografische Attraktionen hat.

Thailand rangiert auf Platz 10 in der Welt, auf Platz 3 in Asien und auf Platz 1 in der ASEAN.

Die 10 Länder mit dem reichsten Kulturerbe sind:

1. Italien

2. Griechenland

3. Spanien

4. Frankreich

5. Mexiko

6. Ägypten

7. Türkei

8. Indien

9. Japan

10. Thailand