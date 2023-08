Von: Björn Jahner | 30.08.23

PHUKET: Am Dienstagabend (29. August 2023) erschütterte ein tragisches Ereignis den internationalen Flughafen von Phuket. Ein 50-jähriger Australier stürzte aus dem sechsten Stock eines Parkhauses in den Tod.

Die örtliche Polizeistation Sakhu erhielt gegen 20.20 Uhr am Dienstagabend Berichte über den Vorfall. Es wurde gemeldet, dass der Australier vom sechsten Stock des Parkhauses in unmittelbarer Nähe des internationalen Passagierterminals in die Tiefe gestürzt war.

Der Ausländer landete auf dem darunter liegenden Motorradparkplatz und verlor dabei sein Leben. Er trug ein langärmeliges schwarzes Hemd, schwarze Shorts und Lederschuhe. Die Behörden brachten den Verstorbenen umgehend zur Autopsie ins Vachira Phuket Hospital.

Ein Augenzeuge schilderte den Beamten, dass der Mann zuvor auf dem sechsten Stock gestanden hatte, bevor er auf das Geländer kletterte und in die Tiefe sprang. Trotz der verzweifelten Versuche vieler Menschen, ihn aufzuhalten, konnte das tragische Geschehen nicht verhindert werden. Ein Zeuge berichtete, dass der Verstorbene vor seinem Sprung die Worte „F*ck! F*ck!“ ausrief.

Es wurde betont, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand unmittelbar in der Nähe befand, als der Australier den fatalen Schritt unternahm.

Reiseunterlagen des Ausländers zeigten, dass er in der Vergangenheit mehrmals nach Thailand eingereist und ausgereist war. Er war am 11. April 2023 nach Phuket eingereist, hatte die Provinz am 23. August 2023 verlassen und war am 24. August 2023 erneut nach Phuket zurückgekehrt.

Eine Facebook-Seite namens „Phuket Info Center“ enthüllte, dass die Nichte des Verstorbenen verzweifelt nach ihm gesucht und die Online-Community um Unterstützung gebeten hatte, indem sie sein Bild in einer Facebook-Gruppe veröffentlichte. Sie teilte mit, dass ihr Onkel in Patong auf Phuket gewohnt hatte und die Unterkunft mit dem Vorhaben verlassen hatte, zur Na Nai Road und zum Patong Beach zu fahren, bevor er plötzlich verschwand und später am Flughafen tot aufgefunden wurde.

Die örtliche Polizei geht nach der Befragung von Zeugen vorläufig von einem Selbstmord aus, wies jedoch darauf hin, dass der Fall noch nicht abgeschlossen ist und weitere Ermittlungen durchgeführt werden. Es wurde nicht bekannt gegeben, ob der Verstorbene zum Flughafen gereist war, um einen Flug anzutreten.

Dieser tragische Vorfall erinnert an einen ähnlichen Vorfall im Dezember des letzten Jahres, als Berichten zufolge ein amerikanischer Mann vom gleichen Ort aus in den Tod sprang.