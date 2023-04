Von: Björn Jahner | 20.04.23

Foto: The Nation

PATTAYA: Ein 52-jähriger Belgier sprang Berichten zufolge am Donnerstagmorgen (20. April 2023) zweimal von einer Wohnanlage in Pattaya und beging beim zweiten Versuch erfolgreich Selbstmord.

Der Vorfall ereignete sich um 94.30 Uhr im Bezirk Bang Lamung der Ostküstenprovinz Chonburi.

Polizei und Rettungskräfte fanden die Leiche des Ausländers auf dem Boden neben der Wohnanlage liegend. Es wird vermutet, dass das Opfer beim Sturz gegen ein Garagendach prallte, das zerbrochen war.

Die Polizei sperrte den Tatort für die Ermittlungen ab, während die Leiche für eine Autopsie zur Feststellung der Todesursache in das Police General Hospital Institute of Forensic Medicine in Bangkok gebracht wurde.

Ein 55-jähriger Sicherheitsbeamter der Wohnanlage, sagte, dass der Belgier zweimal einen Selbstmordversuch unternommen habe. Er sei aus dem zweiten Stock gesprungen, habe sich aber nur verletzt, nachdem er beim ersten Mal auf dem Boden aufgeschlagen sei, sagte der Wachmann. Er fügte hinzu, dass er das Opfer nicht davon abhalten konnte, sich aufzurappeln und einen zweiten Versuch zu unternehmen.

Der Verwalter der Wohnanlage, 45, sagte, dass der Belgier an mehreren chronischen Krankheiten gelitten habe und sei möglicherweise gestresst gewesen sei.

Einheimische spekulierten, dass die Wohnung „verflucht“ sein könnte. Sie behaupteten, dass ein 81-jähriger französischer Staatsangehöriger zuvor vom selben Gebäude in den Tod gesprungen war, weil er unter Stress stand, der durch Grunderkrankungen ausgelöst wurde.