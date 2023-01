Von: Björn Jahner | 23.01.23

PATTAYA: Ein bisher nicht identifizierter ausländischer Tourist brach am Sonntag (22. Januar 2023) in den frühen Morgenstunden vor einer Reihe von Bierbars in der Pattaya Walking Street plötzlich zusammen und starb.

Der schockierende Vorfall ereignete sich gegen 01.30 Uhr vor den Augen von mehr als einem Dutzend Augenzeugen, die in den nahegelegenen Bars tranken.

Der Tourist, der laut Polizei vermutlich aus dem Nahen Osten oder Indien stammt und etwa 55 Jahre alt ist, brach plötzlich und ohne Vorwarnung oder Geräusch zusammen und schlug mit dem Kopf hart auf dem Bürgersteig auf. Er war allein unterwegs und hatte keine Ausweispapiere bei sich.

Herbeigeeilte Rettungskräfte leiteten Wiederbelebungsversuche ein, jedoch ohne Erfolg. Seine Leiche wurde zur Autopsie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

In der Zwischenzeit plante die Polizei von Pattaya, die Videoaufnahmen der nahegelegenen Bars zu überprüfen und die genaue Todesursache zu ermitteln. Es gab keine Anzeichen für ein Verbrechen.