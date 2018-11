Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

BANGKOK: Der Grüne Star, der in der Fachsprache auch Glaukom genannt wird, ist weltweit die Hauptursache permanenter Blindheit. Gemäß den Informationen der American Academy of Ophthamology (Amerikanische Akademie für Augenheilkunde) sind weltweit ca. 64,3 Millionen Menschen von einem Glaukom betroffen. Schätzungen zufolge wird sich diese Zahl bis zum Jahre 2040 fast verdoppeln.

Jedes Jahr verlieren Millionen Menschen durch diese Erkrankung ihre Sehkraft. Hierzu kommt es infolge einer Gruppe fortschreitender Nervenkrankheiten, die durch einen erhöhten Augendruck entstehen. Im Frühstadium zeigen sich kaum Symptome, wodurch die rechtzeitige Erkennung und entsprechende Behandlung erschwert werden, bevor sie einen irreversiblen Verlust der Sehkraft verursacht.

Sind Sie selbst gefährdet?

Der Grüne Star (Glaukom) mag nicht zu verhindern sein. Blindheit infolge einer Glaukomerkrankung jedoch schon, vorausgesetzt dass das Glaukom im Frühstadium entdeckt wird. Zahlreiche Menschen, die an dieser Erkrankung leiden, erfahren es jedoch erst dann, wenn es zu spät ist. Deshalb ist es wichtig, die häufigen Risikofaktoren zu kennen:

• Alter von 40 Jahre und älter

• Glaukom in der Familie

• Frühere Augenverletzung

• Hoher Augendruck

• Einnahme von Steroid-Medikamenten

• Weitere Risikofaktoren sind u.a. starke Kurz- oder Weitsichtigkeit, dünne Hornhäute, Diabetes und Migräne.

Wie erfolgt die Diagnose?

Das Augenzentrum im Bumrungrad International Hospital bietet mehrere Diagnosemethoden an, die spezifische Risikofaktoren berücksichtigen. Auf diese Weise erhalten Sie einen speziell auf Sie zugeschnittenen Test. Zu diesen Methoden gehören:

• Spaltlampenuntersuchung der Augen

• Augendrucktest (Augeninnendruck)

• Messung der zentralen Hornhaut (Pachymeter)

• Untersuchung des Vorderkammerwinkels (Visante OCT)

• Untersuchung des Sehnervs

• Gesichtsfelduntersuchung (Perimetrie)

Wie erfolgt die Behandlung?

Je nach Art und Stadium des Glaukoms sind verschiedene Behandlungen möglich. Nach Feststellung der entsprechenden Faktoren, nimmt der Arzt jene Behandlung vor, die mit höchster Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein wird.

• Medikamente: Es gibt eine große Auswahl. Mit Hilfe dieser Behandlung soll der Augendruck reduziert werden, indem er den Flüssigkeitsablauf verbessert, bzw. die vom Auge produzierte Flüssigkeitsmenge verringert.

• Laserbehandlung: Die Art der Laserbehandlung hängt von der Art des Glaukoms und dem Stadium der Erkrankung ab.

o Selektive Laser-Trabekulop­lastik (SLT) wird oft gemeinsam mit anderen Behandlungsmöglichkeiten eingesetzt und dient zur Behandlung primärer Offenwinkelglaukome, wenn Augentropfen keine Wirkung zeigen.

o Laser-Peripherie-Iridotomie (LPI) dient zur Behandlung von Engwinkelglaukomen.

o Eine Zyklophotokoagula­tion mit dem Laser (CPK) kommt dann zum Einsatz, falls andere Behandlungsmöglichkeiten unwirksam sind.

• Konventionelle Chirurgie: Konventionelle Chirurgie kommt dann zum Einsatz, wenn das Glaukom nicht mit Medikamenten oder Lasertherapie unter Kontrolle zu halten ist.

o Bei der Trabekulektomie legt ein Chirurg ein winziges Abflussloch im weißen Bereich des Auges an, um den Augendruck zu reduzieren.

o Bei der wässrigen Shunt-Chirurgie wird ein Drainage-Element in das Auge implantiert. Dies ist eine Alternative, falls eine Trabekulektomie nicht hilft.

o Der XEN Gel Stent ist ein flexibler, nicht abbaubarer Gelatine-Shunt, der in den subkonjunktivalen Raum oder in die exponierte Schleimhaut implantiert wird. Auf diese Weise entsteht ein neuer Abflusskanal, der in der Lage ist, den Augeninnendruck zu reduzieren.

Um dem Glaukom früh entgegen zu kommen, lassen Sie Ihre Augen regelmäßig von einem Spezialisten untersuchen. Sie können einen Termin für eine vollständige Augenuntersuchung im Augenzentrum des Bumrungrad International Hospital vereinbaren.