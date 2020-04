Alkoholverbot in Pattaya bis zum 30 April

In den späten Abendstunden wurde am Samstag die Anordnung erlassen, dass die Provinz Chonburi bis zum Monatsende alkoholfrei bleibt. Foto: Jahner

PATTAYA: Nach vielen anderen Provinzen im Land wurde auch die Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, am Samstag in den Abendstunden trockengelegt: Auf Anordnung des Gouverneurs von Chonburi wurden mit sofortiger Wirkung der Verkauf und der Transport von Alkohol bis zum 30. April 2020 in der gesamten Provinz verboten.

Das Verbot beinhaltet sowohl den Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit als auch die kommerzielle Belieferung von Geschäften mit alkoholischen Getränken. Auch Privatpersonen, die in der Öffentlichkeit mit Alkohol erwischt werden oder kleinen Shops, die gegen die Anordnung verstoßen, drohen harte Strafen.

Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass die Bevölkerung trotz Verbots das thailändische Neujahrsfest (13.–15. April 2020) feiert und dabei gegen die Auflagen der sozialen Distanzierung verstößt.

Bei Verstößen gegen das Alkoholverbot drohen Geldstrafen von 100.000 Baht und/ oder ein Jahr Gefängnis. Das Verbot trat mit sofortiger Wirkung am Samstagabend in Kraft, um zu verhindern, dass sich die Bevölkerung am Folgetag mit Alkohol eindeckt.