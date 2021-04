CHONBURI/PATTAYA: Der neuerliche Ausbruch von Covid-19, der hauptsächlich mit Unterhaltungslokalen in Verbindung steht, hat der Provinz Chonburi 40 neue Fälle gebracht. Laut dem Gesundheitsamt der Provinz sind Unterhaltungslokale in Pattaya, Sri Racha und Bangkok für die starke Verbreitung des Virus verantwortlich.

510 Personen, die als hochgradig ansteckungsgefährdet gelten, wurden getestet und warten derzeit auf die Ergebnisse. In Krankenhäusern und medizinischen Zentren in ganz Chonburi können sich Menschen auf Covid-19 testen lassen. Die Provinzverwaltung bittet die Bevölkerung, das Gesundheitsamt zu kontaktieren, wenn sie in Nachtclubs, Unterhaltungslokalen oder an anderen Orten waren, die auf der Liste der Behörde stehen.



Das Gesundheitsamt bittet die Einwohner außerdem, alle Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus zu befolgen, einschließlich der Vermeidung von überfüllten Orten, häufigem Händewaschen, dem Tragen von Gesichtsmasken, dem Üben von sozialer Distanz und persönlicher Hygiene.



Die Behörde hat einen Zeitplan veröffentlicht, in dem die Menschen überprüfen können, ob sie in letzter Zeit bestimmte Orte besucht haben, an denen sie dem Covid-19-Virus ausgesetzt gewesen sein könnten. Jeder, der innerhalb von 14 Tagen nach dem Besuch dieser Orte Atemprobleme oder Fieber hat, wird dringend gebeten, einen Arzt aufzusuchen. Sie werden zudem gebeten, dem Krankenhaus mitzuteilen, dass sie diese Orte besucht haben.



Hier die Liste der Orte in Chonburi, an denen in dieser Woche Covid-19-Infektionen festgestellt wurden.