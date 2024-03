PATTAYA: Die Stadt Pattaya veranstaltet am Sonntag, 17. März ihre 11. jährliche St. Patrick's Day Parade entlang der Pattaya Beach Road.

Sie startet um 16.00 Uhr an der Alcazar Cabaret Show an der Pattaya Second Road und führt dann über die Pattaya Beach Road.

Die Veranstaltung soll nicht nur den Tourismus ankurbeln, sondern auch den Gemeinschaftsgeist stärken. Die Parade wird gemeinsam von der Stadt Pattaya und der Father Ray Foundation sowie mehreren Interessengruppen organisiert. Sie soll eine festliche Atmosphäre schaffen und die lokale Gemeinschaft enger zusammenbringen.

Neben der Parade selbst, dürfen sich die Besucher auf musikalische Darbietungen, kulturelle Beiträge und eine Tombola (20 Baht pro Los) mit attraktiven Preisen freuen. Der Erlös geht an das Waisenhaus der Father Ray Foundation.