Thailand-Neuling 5 jetzt erhältlich

Von: Redaktion DER FARANG | 08.10.17

PATTAYA: Sawas Dee (thailändisch „Hallo“) ist das Pseudonym des Autors, Jahrgang 1953 aus Lübeck, der nach Studium und Ausbildung sein Arbeitsleben in der Finanzdienstleistungsbranche verbrachte. Aufgrund privater Veränderungen in Deutschland fand er den Weg nach Thailand und blieb.

Der Zufall brachte ihn nach Pattaya in Thailand, wo er aufgrund von neuen Erlebnissen und neuen Kontakten entschied, sich für unbestimmte Zeit auf das Abenteuer Auswanderung einzulassen.

Das Buch Thailand-Neuling – Alltagsgeschichten aus Thailand und über die TV-Stars der Villa Germania entstand aus einem chronologischen Internet-Blog.

In vielen kleinen Geschichten hat der Autor informativ und kurzweilig seine Ankunft in Thailand beschrieben. Sehr schnell findet er heraus, dass das „Lächeln“ in Thailand für jemanden, der im westlichen Europa aufgewachsen ist, nur die Oberfläche einer oftmals unverständlichen und in ihren Auswirkungen oft skurril wirkenden, fremden Kultur ist.

Im April 2014 erscheint die Fortsetzung der erfolgreichen, ersten Erzählung, Thailand-Neuling 2 – Alltagsgeschichten aus Thailand über Beziehungen, Sex und Prostitution mit Bestseller-Potenzial. Es ist nach drei Jahren der erfolgreichste Teil und an ihm scheiden sich die Geister. Offen und schonungslos berichtet der Autor über seine Erlebnisse an der Sexfront Thailands – Pattaya. Viele Vorurteile und Klischees werden dabei unter die Lupe genommen und das ermöglicht der Leserschaft, sich ihr eigenes Urteil zu bilden. Mit diesem Buch verlässt der Autor die reine Schilderung und bewegt sich mit seinem Schreibstil in die Richtung des unterhaltsamen Romans, ohne dabei an Glaubwürdigkeit und an Authentizität zu verlieren.

Mitte Juli 2014 wird der Bildband über Pattaya in einer deutschen und einer englischen Ausgabe veröffentlicht. Der Autor hat aus zwei Jahren über 100 der besten seiner selbst geschossenen Fotos für diesen Bildband ausgesucht. Sie spiegeln das Leben und den Alltag in der Sex-Hauptstadt Pattaya wider.

Mitte November 2014 erscheint der vorerst letzte Teil von Thailand-Neuling 3 – Alltagsgeschichten aus Thailand über Land und Leute. Die Reisen des Autors in Thailand und auch die Erlebnisse um den Militärputsch sind darin enthalten. Die Geschichten um seine thailändische Freundin, um seine alten und neuen Bekannten aus der Barszene werden fortgeschrieben und beschreiben das Leben eines Auswanderers nachvollziehbar.

Im Juni 2015 erscheint die Zusammenfassung der ersten drei Bände von Thailand-Neuling – Alltagsgeschichten eines Auswanderers, gestrafft, ergänzt, natürlich aktualisiert und auf den neues­ten Stand gebracht.

Aufgrund des großen Interesses kommt Thailand-Neuling 4 – Alltagsgeschichten aus Thailand über Liebe und Hoffnungen dann doch im Februar 2016. Neue Erlebnisse, neue Bekannte, neue Freundin und erstaunliche Erkenntnisse über die Denkweise von Thais ergeben eine unterhaltende, kunterbunte Mischung von Alltagsgeschichten, in denen aktuelle Informationen zum Land nicht zu kurz kommen.

Im November 2016 erscheint der erfolgreichste und auch umstrittenste Band, Teil 2 der Neuling-Reihe, gemeinsam mit Auszügen aus den anderen Teilen endlich in einer Übersetzung für den englischsprachigen Markt. Der Titel: Thailand-Newbie.

Band 5 und letzter Teil der Thailand-Neuling Reihe erschien im August 2017. Der Autor zieht Bilanz mit fünf Jahren Aufenthalt in Thailand. Neue Geschichten über Schicksale, alte und neue Bekannte mit ihren Thai-Beziehungen machen den Lebensalltag der älteren Farangs im sogenannten „Paradies“ nachvollziehbar. Dazu gibt es jede Menge neue Informationen über die aktuelle Lage. Wie in den Büchern zuvor, bleibt der Autor auf seine eigene unterhaltsame und humorvolle Weise authentisch.

Thailand-Neuling 5 – Alltägliches aus Jomtien und Pattaya, ist ab sofort als praktisches eBook erhältlich.