PHUKET: Eine 52 Jahre alte Thai hat bei der Polizei gestanden, ihren deutschen Ehemann Montagnacht erwürgt zu haben.

Nach der Tat stellte sich die Frau auf der Polizeiwache. Die Beamten fanden in dem Haus in Chalong den 78 Jahre alten Deutschen am Esszimmertisch mit einem Seil um den Hals. Laut der Polizei wies der Körper keine weiteren Verletzungen auf, ebenso fanden die Beamten keine Spuren eines Kampfes. Neben der Leiche standen Blumen, brennende Kerzen, Räucherstäbchen und eine Flasche mit Parfüm. Die Leiche wurde zur Autopsie in das Krankenhaus Vachira gebracht. Wie die „Phuket Gazette“ weiter berichtet, war die Ehefrau mit dem Deutschen in Streit geraten. Sie wurde immer ärgerlicher, griff zu einem Seil und erdrosselte damit den auf einem Stuhl sitzenden Ehemann. Die Polizei nahm die Thai mit auf die Polizeiwache Chalong und wird sie des Totschlags anklagen.