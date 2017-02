Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.17

HUA HIN: Im Laksasubha Hua Hin, 53/7 Naresdamri Road, wird jeden Samstag um 18.30 Uhr ein Barbecue für 890 Baht pro Person direkt am einladenden Strand veranstaltet.

So lässt sich der schönste Tag der Woche, im Anschluss an die tägliche „Happy Hour“ von 16 bis 18 Uhr, perfekt abrunden. Zwei Stunden lang werden dann gutgeschüttelte Cocktails mit 50 Prozent Rabatt angeboten. Einen traumhaften Panoramablick auf den Strand und Sonnenuntergang gibt es gratis oben drauf! Perfekt also, um mal abzuschalten und das Leben zu genießen.



Kontakt, Tel.: 032-514.525. E-Mail: bk@baanlaksasubha.com.



Infos: www.laksasubhahuahin.com, www.facebook.com/baanlak.