Steinmeier: Deutschland muss für Sicherheit der Juden sorgen

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Eröffnung der Gedenkstätte an das Olympia-Attentat von 1972 die besondere deutsche Verantwortung betont. Der Anschlag mit zwölf Opfern hätte niemals passieren dürfen.

«An dieser Katastrophe tragen auch wir bis heute schwer», sagte Steinmeier am Mittwoch in München, wo an die elf israelischen Sportler und den bayerischen Polizisten erinnert wurde, die vor 45 Jahren von palästinensischen Terroristen ermordet wurden.

Auch wegen seiner historischen Verantwortung durch den Holocaust stehe Deutschland besonders in der Pflicht, für die Sicherheit der Juden und der Israelis zu sorgen. «Nur wenn Juden in Deutschland vollkommen sicher, vollkommen zu Hause sind, ist dieses Deutschland vollkommen bei sich», sagte Steinmeier. Das müssten auch Menschen aus anderen Kulturkreisen akzeptieren.

«Deutsch zu sein heißt: diesem Land anzugehören, mit all seinen vielen Vorzügen, aber eben auch mit seiner historischen Verantwortung. Die unwiderruflichen Lehren der deutschen Geschichte gelten für alle - sie müssen für alle gelten, die in Deutschland ihre Zukunft suchen.»