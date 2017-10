Foto: The Nation

BANGKOK: In Vorbereitung auf die Einäscherungszeremonien des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej vom 25. bis 29. Oktober in Bangkok, rüstet die Königlich Thailändische Polizei sechs Helikopter um, die für Krankentransporte von Trauernden eingesetzt werden, die Abschied von Seiner Majestät nehmen wollen und in eine medizinische Notfallsituation geraten sind.



Massiv aufgestockt wird auch das Personal im Polizeikrankenhaus: 700 Krankenhausmitarbeiter stehen Trauernden im medizinischen Notfall zur Verfügung. Die Ärzte werden zudem in enger Zusammenarbeit mit den Helikopter-Crews stehen. Seit dem 14. Oktober 2016 wurden im Polizei-Krankenhaus bereits über 113.000 Trauernde medizinisch versorgt, die Abschied von Seiner Majestät nahmen.