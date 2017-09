BANGKOK: Am Donnerstagabend wurde ein Polizeioberst festgenommen und vernommen, der verdächtigt wird, der ehemaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra geholfen zu haben, aus Thailand zu fliehen.

Der beschuldigte Beamte, der in engem Kontakt zu einem ehemaligen Chef des Metropolitan Police Bureau stand, wurde zum Hauptquartier der Königlich Thailändischen Polizei transportiert. Beschlagnahmt wurde in Nakhon Ratchasima zudem ein silberfarbener Toyota Camry mit dem Nummernschild Chor Khor 5323. Die ermittelnden Beamten vermuten, dass der Beschuldigte mit dem beschlagnahmten Fahrzeug die ehemalige Premierministerin außer Landes brachte, zwei Tage vor der Urteilsverkündung des Obersten Gerichtshofes in einem Verfahren wegen Verschwendung von Steuergeldern in Milliardenhöhe.

Der früheren Regierungschefin wird zur Last gelegt, mit staatlichen Subventionen für Reis Milliarden verschwendet zu haben. Der 50-Jährigen droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Das Urteil soll voraussichtlich am 27. September verkündet werden.

Der Verdächtige wurde am Donnerstagabend ab 22.30 Uhr durch den stellvertretenden Polizeichef Pol General Srivara Ransibrahmanakul verhört, in die Ermittlungen einbezogen wurden Spezialisten der Forensik, um DNA-Spuren und Fingerabdrücke in dem beschlagnahmten Wagen zu sichern.