Von: Björn Jahner | 13.05.18

Blick in eines der modern eingerichteten Gästezimmer. Foto: Borussia Park



PATTAYA: Der Borussia Park in Naklua mit seinem bekannten Restaurant und der beliebten Sportbar bietet in der Nebensaison attraktive Sparpreise auf seine komfortablen Gästezimmer an.

Alle Zimmer sind großzügig bemessen und modern ausgestattet mit WLAN, Klimaanlage, Flachbildfernseher, Kühlschrank und allem, was man für einen entspannten Urlaub in Pattaya benötigt. Die Tagespreise in der Nebensaison liegen bei 650 Baht/ Nacht, ab 20 Tage 600 Baht / Nacht und ab 60 Tage 540 Baht/ Nacht.



Infos und Kontakt: www.borussiapark.net.