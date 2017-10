Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.17

BANGKOK: In den Haftanstalten des Landes sitzen fast 1.000 Nigerianer wegen unterschiedlicher Straftaten ein.

Das hat der nigerianische Botschafter in Bangkok, Nuhu Bamali, auf der Afrikanischen Edelstein- und Schmuckmesse in Abuja berichtet. Laut „The Sun News Online“ teilte er keine Einzelheiten mit. Der Botschafter appellierte an seine Landsleute, sich außerhalb Nigerias an die dort geltenden Gesetze zu halten. Dass rund 1.000 Landsleute in thailändischen Gefängnissen ihre Strafte absitzen oder auf ein Gerichtsverfahren warten, sieht Nuhu Bamali als ernstes Problem, es sei peinlich für Nigeria.