Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.17

Am Montag strömten viele Touristen zum Großen Palast. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Große Palast in Bangkok ist das Juwel in der Krone des Königreichs Thailand. Seit der Wiedereröffnung am Montag, strömen Touristen in die Hauptstadt, um die großartige Palastanlage und den darin befindlichen Tempel des Smaragd-Buddhas Wat Phra Kaeo zu besuchen.

Beide Attraktionen waren während der Einäscherungszeremonien Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadejs vom 25. bis 29. Oktober sowie deren Vorbereitungen vom 1. bis zum 29. Oktober für Besucher geschlossen.

Der Königspalast ist nun wieder täglich von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Besucher werden daran erinnert, sich angemessen zu kleiden. Männer sollten lange Hosen und Hemden mit Ärmeln tragen, während Frauen angehalten sind, lange Kleider oder Hosen zu tragen und unbedeckte Schultern zu vermeiden.