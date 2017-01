BANGKOK: Heiße Salsa-Rhythmen, sexy Tänzerinnen mit viel nackter Haut und temperamentvolle Shows sowie gutgeschüttelte Cocktails bilden das Erfolgsrezept der Caliente!, dem größten Festival der Schweiz für lateinamerikanische Musik, das nach Spanien, den USA, der Dominikanischen Republik und Kuba vom 15. bis 19. März 2017 erstmals auch nach Thailand kommt und Bangkok gewiss in eine internationale Tanzfläche verwandeln wird...

Tagsüber bietet sich viel Zeit zum Entspannen, Einkaufen sowie Entdecken und abends steigen die Caliente!-Partys: Salsa hoch über den Dächern der Stadt, Bachata auf dem Flussschiff, vorbei an atemberaubenden Tempelanlagen und Merengue unter freiem Himmel.

Die lokale Gastfreundschaft, fantastische Küche und exotische Atmosphäre im Land des Lächelns machen die Reise gewiss zu einem einmaligen Erlebnis.

Im Anschluss an die Caliente!-Veranstaltungen besteht zudem die Möglichkeit, die Reise zu verlängern. Sei es ein erholsamer Badeferienaufenthalt an einem der schönen Strände im Süden oder eine Kulturreise in Richtung Norden.

Die Ferienspezialisten von Kuoni/ Asia365 stellen gerne ein persönliches Wunschprogramm zusammen. Infos und Buchung: www.asia365.ch/calientegoesbangkok.