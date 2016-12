BANGKOK: Das Amt für Schöne Künste hat die Baupläne für das Königliche Krematorium vorgestellt, in dem die Einäscherungszeremonie Seiner Majestät, König Bhumibol Adulyadej, vollzogen werden soll, der am 13. Oktober 2016 nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren in Bangkok starb.

Das Gebäude wird auf dem Sanam-Luang-Platz errichtet, soll 50,49 Meter hoch gebaut und in der Architektur an Meru, dem Weltenberg im Zentrum des Universums der buddhistischen Kosmologie, angelehnt werden. Um das Königliche Krematorium sind acht Pavillons mit Spitzdächern geplant, die die Meru umgebenden Berge symbolisieren. Sie sollen mit mehreren Skulpturen dekoriert werden, angelehnt an die Fabeltiere des Himaphan-Waldes, an den Hängen des Berges Meru. Die Säulen des Hauptgebäudes werden Garuda tragen, das persönliche Emblem des thailändischen Königs und die einzige Kreatur, der es gestattet ist, oberhalb des Königs Kopf zu stehen.



Vor dem Krematorium werden mehrere Gebäude errichtet, in denen 7.400 Menschen bei der Einäscherungszeremonie Platz finden und in denen die Königlichen Projekte mit Ausstellungen gewürdigt werden. Für die Mitglieder der Königsfamilie wird ein VIP-Pavillon mit Platz für 2.800 Personen gebaut.



Der Grundstein wird mit einer religiösen Zeremonie am 19. Dezember gelegt, die Bauarbeiten sollen bis September 2017 abgeschlossen werden.