Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 06.10.16

NAKHON PATHOM: Ein Großbrand hat 30 der 130 Holzhäuser im alten Markt Talad Bang Luang vernichtet.

Das Feuer brach am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache aus und breitete sich in den hölzernen Häusern schnell aus. Eigentümer, Händler und Kunden brachten sich in Panik in Sicherheit. Laut den Behörden wurde niemand verletzt. Die Besatzung von über zehn Feuerwehrfahrzeugen brauchte zwei Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Gouverneur der Provinz hat Hausbesitzern und Händlern provisorische Unterkünfte angeboten und Unterstützung beim Aufbau der zerstörten Häuser zugesagt.



Der Markt Talad Bang Luang ist 113 Jahre alt, eine touristische Attraktion und war Kulisse für zahlreiche TV-Serien. Die ersten Häuser gehen zurück in die Regierungszeit von König Rama V. (Chulalongkorn) und wurden am Fluss Suphan Buri errichtet. Heute ist der Traditionsmarkt auf 200 Metern ein lebendiges Museum mit thailändischer und chinesischer Kultur. Der Markt ist bekannt für seine große Auswahl an Speisen und Desserts (Khanom).