PATTAYA: Mit August Antonius Lepper oder „Toni“, wie er von Freunden und Gästen genannt wurde, ist am 4. Oktober 2017 im Alter von 87 Jahren einer der bekanntesten Gastronomen der Stadt gestorben. Über 40 Jahre im Restaurantgeschäft Bangkoks und Pattayas tätig, konnte er so einige Anekdoten aus den Gründerjahren zum Besten geben, als Goldgräberstimmung herrschte und die Männer mit den Taschen voller Geld nach Thailand strömten, um es auf den Kopf zu hauen.

Die traditionelle buddhistische Einäscherungszeremonie erfolgte im Wat Chaimongkol in Süd-Pattaya.

Toni wurde am 23. Oktober 1929 im norddeutschen Emsdetten nahe Münster als jüngster Sohn seiner Familie geboren. Seine Thailand-Karriere begann vor 43 Jahren, als er nach seinen Aufenthalten als Maschinenbauer in Ostpakistan, später Bangladesch, 1970 nach Südostasien kam. Er besuchte unter anderem Singapur und die Philippinen. Da es ihm in Thailand gut gefiel, auch der Frauen wegen, die er in Bangladesch nie zu Gesicht bekam, blieb er hängen. Eigentlich hatte er nie die feste Absicht, in Thailand ein Lokal zu eröffnen. Denn Maschinenbau und ein Restaurant passen einfach nicht zusammen, außer, dass der Maschinenbauer etwas zum Essen braucht, wie er selbstkritisch sagte. Dennoch übernahm er 1972 ein kleines Lokal in der Sukhumvit Road Soi 4 in Bangkok, nahe dem Rajah Hotel, die Taverne. Viele weitere Lokale sollten folgen, darunter das bekannte Old German Beerhouse in Bangkok. Tatsächlich zählte die Taverne zu den ersten deutschen Restaurants der Hauptstadt. Nach seiner Umsiedlung nach Pattaya, stellt das Traditionslokal auch heute noch einen beliebten Treffpunkt deutschsprachiger Urlauber und Residenten dar.

Über 100 Angehörige, Freunde, Geschäftspartner und Mitarbeiter nahmen an der Einäscherungszeremonie teil.

Kurz nach der Gründung seines ersten Restaurants, lernte er auch seine Frau Chanya Sangkaew, kennen und lieben. Aus der gemeinsamen Ehe gingen zwei Kinder hervor: Monika Lepper und Diamond Christian Lepper (Tino). 38 Jahre lang, bis zu seinem Tod, lebte das deutsch-thailändische Paar glücklich und zufrieden zusammen. Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte ihn mit dem frühzeitigen Tod seines Sohnes Tino vor 14 Jahren, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Als letzten Willen hielt Toni schriftlich fest, dass auch er sich, im Falle seines eigenen Todes, eine thailändische Einäscherungszeremonie wünsche und, dass seine Überreste an derselben Stelle im Meer verteilt werden sollen, an der auch die Asche seines Sohnes beigesetzt wurde. In seinem Testament bestimmte er auch, das Lied für seine Beisetzung: Il Silenzio – „Die Stille“ – vorgetragen von Marinesoldaten aus Sattahip.

Ein Geschäftsmann der alten Schule

Smart, ehrlich und zuverlässig, mit diesen Charaktereigenschaften wurde Toni von seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern beschrieben. Sein Erfolgsrezept war, dass er immer auf die Lokalbevölkerung setzte. Erst kam Lek, dann Toy, Jum, Soman und schließlich Am. Für das richtige Personal bewies er stets das richtige Händchen. So legte er in über 40 Jahren stets Wert darauf, mit Thailändern zusammenzuarbeiten. Denn nie hatte er vergessen, dass er als Ausländer lediglich Gast in seiner Wahlheimat war. Er schuf viele Arbeitsplätze und bescherte den Einheimischen somit ein sicheres Einkommen, weshalb ihm seine Mitarbeiter und Partner stets mit großem Respekt gegenübertraten. Seiner Tochter Monika, gab er schon in früher Kindheit einen Leitspruch mit auf den Weg: „Wenn du Gutes tust, wirst du Gutes erfahren und gute Menschen um dich haben.“ Monika hat zwischenzeitlich angekündigt, dass sie die Geschäfte ihres Vaters hingebungsvoll weiterführen wird.

Toni starb am 4. Oktober 2017 im Alter von 87 Jahren im Krankenhaus an den Folgen schwer verlaufender bakterieller Infektionen in Lunge, Urin und Blut. Seine Beisetzung fand am 15. Oktober im Wat Chaimongkol an der South Pattaya Road in Pattaya statt. Über 100 Freunde, Angestellte, Partner und Angehörige folgten der Einladung Monikas, ihrem Vater die letzte Ehre zu erweisen. In ihren Herzen wird er für immer weiterleben.