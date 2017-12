Von: Björn Jahner | 10.12.17

BANGKOK: Vier Tage lang verwandelte sich die bekannte Schwarzwaldstube Bei Otto in der Sukhumvit Road Soi 20 vom 16. bis 19. November wieder in den Himmel der Bayern: die Oktoberfestsaison hielt Einzug in Bangkok und die vorwiegend deutschsprachige Community feierte ausgelassen die thailändische Version des größten Volksfestes der Welt.

Nach einem „Die Krüge hoch!“ des Kapellmeisters, wurden die Feierlichkeiten eröffnet. Natürlich dufte das gemeinsame Singen des Trinkliedes „Ein Prosit der Gemütlichkeit!“ genauso wenig fehlen, wie das traditionelle Bier-Wetttrinken und Wurst-Wettessen. Für Festzeltstimmung und „a Mordsgaudi“ sorgte die eigens für den Anlass aus München eingeflogene Hofbräuhaus-Band.

Schluck für Schluck wurde die Stimmung immer ausgelassener und jeder einzelne verschmolz mit der bierseligen Gemeinde. Mit deftigen bayrischen Spezialitäten verwöhnten der neue Besitzer Sven und Chef Alex die Gäste, großer Beliebtheit erfreute sich natürlich auch das aus Deutschland importierte Hofbräuhaus-Bier.