Von: Björn Jahner | 11.11.19

PATTAYA: Der Hafen Bali Hai stand am Wochenende ganz im Zeichen des Sportes: Der „Toyota Pattaya Triathlon 2019“ zog am Samstag (Training) und Sonntag 1.200 Athleten aus aller Welt an, um sich in den Kategorien Schwimmen (750 Meter), Radfahren (20 Kilometer) und Laufen (5 Kilometer) zu messen.

Startzeichen des Bürgermeisterteams zum Pattaya Triathlon 2019 am Sonntag. Foto: PR Pattaya

Als Austragungsort der Sportgroßveranstaltung, mit der gleichzeitig das 60-jährige Jubiläum der Touristenmetropole gefeiert und Pattayas Ruf als die wichtigste Sportdestination der Ostküste bestätigt wurde, diente das Gelände am Hafen Bali im Süden der Stadt, Start- und Zielpunkt des Triathlons. Fürs Schwimmen ging es direkt am Hafen ins Wasser, geradelt und gelaufen wurde über den Pratumnak-Hügel. Mit gemäßigten Temperaturen, leichtem Wind und niedrigem Wellengang erwiesen sich die Wetterbedingungen am zweiten Veranstaltungstag am Sonntag geradezu perfekt.

Mit dem Sprung ins Wasser begann für die Triathleten aus aller Welt der spannende Wettkampf. Foto: PR Pattaya

Den ersten Platz belegte der Taiwanese Chang Jiao Hao, den zweiten Platz erkämpfte sich der Deutsche Duathlet und Triathlet Per van Vlerken, der in der Bestenliste deutscher Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt wird. Er ist mit der niederländischen Triathletin Yvonne van Vlerken verheiratet, die ebenfalls in Pattaya an den Start ging und in ihrer Kategorie den dritten Platz belegte.

Mit dem „Toyota Pattaya Triathlon 2019“ erwies sich die Stadt Pattaya als professioneller Gastgeber für Sportgroßveranstaltungen. Nicht nur den Athleten, auch den Zuschauern wurde ein perfekt organisiertes Fest des Sportes geboten.



Wer nicht dabei war, kann sich von der guten Stimmung beim „Toyota Pattaya Triathlon 2019“ auf Hotte Flinks (Horst Müller) YouTube-Kanal Pattaya Inside überzeugen.