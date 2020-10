Von: Redaktion DER FARANG | 21.10.20

Eine Gruppe von Royalisten stürmt in Richtung der regierungskritischen Demonstranten. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Auf dem Campus der Universität Ramkhamhaeng in Hua Mark kam es am Mittwoch zu einem Handgemenge zwischen einer Gruppe selbsternannter Royalisten und Demonstranten, die politische Veränderungen forderten.



Die Polizei musste eingreifen, um die beiden Gruppen zu trennen. Es gab keine Berichte über Verletzungen. Mitglieder des „Monarchy Protection Network" in gelben Hemden hatten sich auf dem Campus versammelt, um die Demonstranten anzuprangern, die eine Reform der Monarchie forderten. Sie standen einer anderen Gruppe von Demonstranten gegenüber, die sich gegen 17.15 Uhr zu einer Kundgebung am Demokratie-Denkmal versammelten. Von dort zogen sie zum Regierungssitz.

Die Kundgebung der royalistischen Gruppen an der Ramkhamhaeng Universität war am Mittwoch Teil landesweiter Demonstrationen von Menschen, die über die anhaltenden studentischen Proteste verärgert sind, in denen politische Veränderungen einschließlich einer umfassenden Reform der Monarchie gefordert wurden.