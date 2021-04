Ist die Fledermaus zu Gast,

wird sie immer rasch zur Last Sie hängt am Schrank und glotzt nur stumm

oder fliegt im Kreis herum auf der Jagd nach Eintagsfliegen

und Käfer, die am Boden liegen

Doch nippt sie erst an deinem Wein,

wird sie ganz unmöglich sein Sie sieht sich dann als großes Tier

und wandelt sich zum Hausvampir Was machst du dann in deiner Not?

Du schlägst den Gast ganz einfach tot!