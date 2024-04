Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.24

PHI PHI INSELN: Die bei Touristen beliebten Phi Phi Inseln in der Provinz Krabi leiden unter akutem Süßwassermangel. Lokale Behörden erwägen den Bau einer Pipeline vom Festland oder die Gewinnung von Trinkwasser aus dem Meer. Die Situation verschärft sich zunehmend.

Die Phi Phi Inseln, ein bekanntes Touristenziel in der Provinz Krabi, stehen vor einer schweren Süßwasserkrise. Die örtlichen Behörden suchen nach Lösungen und ziehen zwei Optionen in Betracht - eine Pipeline, die Wasser vom Festland bringt, oder die Produktion von Trinkwasser aus dem Meer, so die Ao Nang Tambon Administration Organisation (OrBorTor).

Der Präsident der Ao Nang OrBorTor betonte den wiederkehrenden Mangel an Leitungswasser während der Trockenzeit. Diese Periode fällt mit der touristischen Hochsaison zusammen und verschärft die Situation in den letzten Jahren zusätzlich. Um dem entgegenzuwirken, hat die Ao Nang OrBorTor Mittel erhalten, um diese beiden möglichen Lösungen zu untersuchen.

Versorgungsengpässe drohen

Die Dringlichkeit der Lage wird dadurch unterstrichen, dass ein privates Unternehmen, das Leitungswasser für Haushalte, Unternehmen, Restaurants, Hotels und Resorts auf den Phi Phi Inseln bereitstellt, kurz davor steht, seine Wasservorräte aufzubrauchen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Artesische Brunnen und die Wasserreserve der Ao Nang OrBorTor, die private Unternehmen mit Rohwasser für die Trinkwasserproduktion versorgen, ebenfalls erschöpft sind. Infolgedessen sind die Wasserpreise auf 200 Baht (5,4 US-Dollar) pro Kubikmeter in die Höhe geschnellt. Es wird erwartet, dass diese Situation Haushalte und Kleinunternehmen, die keine privaten Artesischen Brunnen besitzen, am härtesten treffen wird.

Regierung muss handeln

Der Vizepräsident der Pattana Krabi (Krabi Development) Gruppe enthüllte, dass das Büro der Provincial Waterworks Authority in der Provinz gezwungen war, den Wasserdruck zu reduzieren und die Wasserverteilung in vielen Gebieten seit dem 11. April einzuschränken, berichtete The Phuket News.

Er drängte die Regierung, das Problem der Wasserknappheit systematisch und nachhaltig anzugehen. Die Phi Phi Inseln, bestehend aus Phi Phi Don, Phi Phi Lay und mehreren kleineren Eilanden, gehören zu den meistbesuchten Touristenzielen der Provinz.

Wasser - kostbares Gut für Mensch und Natur

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Doch gerade in Regionen, die vom Tourismus abhängig sind, wird die Ressource oft knapp. Hotels und Resorts verbrauchen große Mengen, während die Einheimischen unter Engpässen leiden. Ein nachhaltiges Wassermanagement ist unerlässlich, um die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang zu bringen.

Viele Inseln weltweit stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie Phi Phi. Innovative Lösungen sind gefragt. Neben Pipelines und Entsalzungsanlagen setzen manche auf Regenwassersammlung und Recycling. Jeder Tropfen zählt, um die paradiesischen Eilande auch für künftige Generationen zu erhalten - als Lebensraum und Urlaubsziel zugleich.