Ein thailändischer Forscher arbeitet im Labor von Baiya Phytopharm an der Chulalongkorn Universität in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Der Virologe Yong Poovorawan drängt darauf, dass Thailand die Ausbreitung der südafrikanischen und brasilianischen Covid-19-Varianten verhindern muss. Denn die derzeit im Königreich verimpften Präparate seien gegen diese Stämme nicht vollständig wirksam; oder zumindest gebe es zu diesem Zeitpunkt nicht genügend schlüssige Informationen über ihre Wirksamkeit gegen die neuen Varianten.

Der Top-Virologe von der Chulalongkorn Universität warnt: „Wir müssen vorsichtig sein, welche neuen Varianten in unser Land importiert werden." Yong sagt, dass die Oberflächen der Varianten andere Proteinspitzen tragen als die, die im ursprünglichen Stamm des Virus gefunden wurden. Das bedeutet, dass das Virus eine andere Form annimmt, was es für das menschliche Immunsystem schwieriger macht, es zu erkennen.

Yong schlägt eine verbesserte Quarantäne vor, um die Varianten draußen zu halten. Er appelliert an die Öffentlichkeit, sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, welcher Impfstoff ihnen angeboten wird. Alle Impfstoffe seien sicher und wirksam bei der Reduzierung

Am Wochenende gab ein Experte für Seuchenbekämpfung in China zu, dass die Covid-19-Impfstoffe seines Landes eine geringe Wirksamkeit haben. Die Gesamtwirksamkeit von Sinovac, des bekanntesten der vier in China entwickelten Impfstoffe, wurde bei Versuchen in Brasilien mit nur 50,4 Prozent angegeben, die Ergebnisse in Indonesien und der Türkei waren hingegen besser. Sinovac wird auch in Thailand verimpft.