Von: Björn Jahner | 18.04.23

Gehört zu den besten Suppen der Welt: Thailands Tom Kha Gai. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die Foodie-Webseite TasteAtlas hat das traditionelle thailändische Gericht Tom Kha Gai, eine Kokosnuss-Hühnersuppe mit Galgant, auf den neunten Platz der 100 bestbewerteten Suppen der Welt gesetzt. Die bekannte thailändische Tom-Yum-Suppe landete auf Platz 16.

Die Liste wurde anhand der Stimmen von Feinschmeckern aus aller Welt erstellt und am 30. März auf der TasteAtlas-Webseite veröffentlicht. Tom Kha Gai erhielt beeindruckende 4,7 von 5 Punkten, was ihr einen Platz in den Top 10 einbrachte.

TasteAtlas machte bekannt, dass Tom Kha Gai ein thailändisches Nationalgericht ist, das seinen Ursprung im Norden des Landes hat und von der laotischen Küche beeinflusst wurde. Der wahre Ursprung des Gerichts bleibt jedoch unklar, und viele Thailänder halten es für ein traditionelles Gericht aus der Zentralregion.

Einigen Online-Quellen zufolge handelt es sich bei Tom Kha Gai um eine Abwandlung von Tom Yum, von der man annimmt, dass sie von der chinesischen Küche beeinflusst wurde. Das Gericht liegt mit einer Bewertung von 4,5 auf Platz 16.

Tom Kha Gai hat einen säuerlichen und würzigen Geschmack, der dem beliebten thailändischen Gericht Tom Yum ähnelt. Was dieses Gericht jedoch von anderen unterscheidet, ist die Kokosnussmilch, die ihm eine einzigartige Süße und Cremigkeit verleiht. Die Hauptzutaten des Gerichts sind Huhn, Pilze, Kokosmilch, Galgant, Chili, Zitronengras und Kaffernlimettenblätter.

Die am besten bewertete Suppe auf der Liste war Tonkotsu Ramen aus Japan, die eine perfekte Note von 4,7 erhielt. TasteAtlas lobte die reichhaltige Suppe, die gut zu den frischen Nudeln, dem weichen Eigelb und dem zarten Schweinebauch passt. Zwei weitere japanische Ramen-Gerichte schafften es ebenfalls in die Top 10, und zwar auf den siebten und achten Platz. Die vollständige Liste finden Sie hier.