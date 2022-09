Von: Björn Jahner | 19.09.22

PATTAYA: Ben’s Theater in Jomtien präsentiert am Samstag, 1. Oktober 2022 um 18.00 Uhr ein Konzert mit The Mahidol Woodwind Quintet.

Yu-Jin Jung (Flöte), Darren Robbins (Horn), Christopher Schaub (Fagott), Sooksan Ratanapol (Klarinette) und Cooper Wright (Oboe) werden Stücke von W. A. Mozart, Paul Hindemith, August Klughardt und Paquito D’Rivera aufführen.



Garderobe: Smart-Casual, keine Shorts und Sandalen.



Im Eintrittspreis von 1.000 Baht pro Person sind Getränke nach Wahl inklusive. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf per E-Mail erhältlich. Alle Einnahmen kommen den auftretenden Künstlern zugute.



Mehr erfahren Sie in Ben's Theater Jomtien.