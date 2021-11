The Bikers Café Thailand mit SHA-Siegel zertifiziert

SATTAHIP: The Bikers Café Thailand in Sattahip hat die Prüfung der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) bestanden und ist nun ein offiziell anerkanntes SHA-Restaurant.



Khun Achara, Martin und Team freuen sich sehr über die SHA-Zertifizierung und dass The Bikers Café Thailand die hohen Anforderungen an Sicherheit, Sauberkeit und Kundenfreundlichkeit erfüllen konnte, um den nächsten Schritt in die neue Normalität zu wagen. Mehr erfahren Sie auf Facebook.

The Bikers Café Thailand



Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip



Mi.–Fr. von 11.45–21.00 Uhr



Sa.–So. von 09.00–21.00 Uhr



Tel.: 087-744.2961



Koordinaten: 12.678059, 100.958995