Thailand steht ein langes Wochenende bevor

BANGKOK: Diese Woche können Thais eine seltene Fülle von Feiertagen genießen, die sich auf fünf von sechs aufeinanderfolgenden Tagen verteilen. Ab Freitag (28. Juli 2023) feiert die Nation gemeinsam den 71. Geburtstag Seiner Majestät des Königs. Zwei wichtige buddhistische Feste, der Asarnha-Bucha-Tag und die Khao Phansa (buddhistische Fastenzeit), fallen auf den 1. bzw. 2. August 2023 und bieten der Bevölkerung eine erweiterte Feiertagsmöglichkeit.

Alle Büros der Einwanderungsbehörde, außer an den internationalen Flughäfen, sowie alle anderen Behörden werden am kommenden Freitag zu Ehren des Geburtstags des Königs geschlossen bleiben. Auch die Hauptfilialen der Banken, in denen normalerweise reger Betrieb herrscht, stellen ihren Betrieb ein, während einige Filialen in Einkaufszentren geöffnet bleiben. Die Filialen der Thailand Post und die Post-Kioske in den Einkaufszentren werden wie gewohnt weiterarbeiten.

Vor allem die angekündigten Nicht-Notfalldienste in den Krankenhäusern werden auf Eis gelegt, so dass in dieser Zeit nur die Notfallversorgung und laufende Behandlungen möglich sind. Alle Ämter der Königlich Thailändischen Polizei und der Touristenpolizei werden ihren Betrieb fortsetzen, und einige Konsulate werden ihren Bürgern ihre Dienste anbieten.

Nach der Unterbrechung nehmen die Behörden am Montag (31. Juli 2023), der kein Feiertag ist, ihre Arbeit wieder auf, um dann an den beiden folgenden Tagen wegen Asanha Bucha und Khao Phansa (1.–2. August 2023) wieder zu schließen.

Die diesjährigen Feiertage bieten denjenigen, die daran teilnehmen möchten, eine noch nie dagewesene, längere Pause. Das nationale Amt für Öffentlichkeitsarbeit macht sich dieses einzigartige Szenario zunutze und rät den Menschen, am 31. Juli 2023 einen zusätzlichen Tag frei zu nehmen. So kann eine sechstägige Pause genossen werden, ohne die normale Arbeitswoche zu beeinträchtigen.

Da Asanha Bucha und Khao Phansa wichtige religiöse Feiertage sind, gilt vom 1. August um 00.01 Uhr bis zum 2. August um 23.59 Uhr ein landesweites Verkaufs- und Ausschanksverbot für Alkohol. Duty-free-Shops an internationalen Flughäfen sind von diesem Verbot jedoch nicht betroffen.

In Anbetracht der möglichen Auswirkungen des verlängerten Feiertags hat die thailändische Zentralbank die ungewöhnliche Entscheidung getroffen, Khao Pansa in diesem Jahr nicht zum Feiertag zu erklären.