THAI wird die ersten Impfstoffdosen nach Thailand bringen

BANGKOK: Thai Airways International (THAI) bereitet sich auf den Lufttransport der ersten 200.000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Sinovac Biotech von China nach Bangkok vor.

Der THAI-Vorsitzende Chaiyapruk Didyasarin teilte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit, dass Thailands erste Charge des Coronavirus-Impfstoffs am 24. Februar 2021 um 06.50 Uhr (Ortszeit) mit einem Airbus A350-900 auf dem Frachtflug TG 675 von Peking nach Bangkok transportiert wird und noch am selben Tag um 11.05 Uhr auf dem Suvarnabhumi International Airport eintreffen wird.

In Vorbereitung auf den Transport hat die Fluggesellschaft ihre Maschine nach allen erforderlichen Vorgaben für den Impfstoff-Lufttransport ausgestattet, einschließlich der Bereitstellung eines speziell konstruierten Frachtcontainers mit Temperatursteuerung, um die eine Temperatur zwischen -20 bis 20 Grad Celsius während des Fluges zu gewährleisten.

Der THAI-Vorsitzende erklärte der Presse, dass die Installation von Mechanikern überwacht wird, die Erfahrung mit dem Transport und der Handhabung von temperaturkontrollierten Produkten haben, um die bestmögliche Qualität der Impfstoffe und Pharmazeutika während der gesamten Lieferung zu gewährleisten. „Wir werden sicherstellen, dass der Lufttransport nach den GDP-Standards („Good Distribution Practice“) in Übereinstimmung mit den Standards der Weltgesundheitsorganisation erfolgt“, versicherte Khun Chaiyapruk.

Er betonte, dass THAI sehr stolz darauf ist, Teil dieser nationalen Mission für das Königreich und für das thailändische Volk zu sein. „Wir werden unser Bestes tun, um medizinische und öffentliche Gesundheitsaktivitäten zu unterstützen, damit die Covid-19-Situation gelindert wird, wovon auch die nationale Wirtschaft, die Tourismusindustrie und die thailändische Gesellschaft als Ganzes profitieren wird.“