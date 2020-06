In thailändischen Medien sorgt derzeit ein Betrugsfall an einem behinderten Österreicher für Aufsehen. Foto: Андрей Яланский/Adobe Stock

CHIANG MAI/HUA HIN: Thailändische Medien berichten über einen 49-jährigen behinderten Österreicher, der sich in Chiang Mai in eine gleichaltrige Thai verliebte und sein Vermögen verlor.

Die Betrügerin ist verschwunden, der Behinderte lebt jetzt in Hua Hin in einem Altenheim. Dort besuchten ihn Reporter von „Sanook“. Sie erfuhren die ganze Geschichte, die sich als ultimative Warnung für Ausländer liest, die nach Thailand kommen und in die Fänge von betrügerischen Frauen geraten.

Vor zwei Jahren kam der Österreicher im Urlaub nach Thailand. Trotz einer Wirbelsäulenverletzung, die seine Beweglichkeit einschränkt, reiste er durch das ganze Königreich, bevor er im Norden in Chiang Mai ankam. Dort traf er Amy, eine 49 Jahre alte Taxifahrerin. Sie verstanden sich sofort. Sie war eine geschmeidige Rednerin, die auf lustige Weise plaudern konnte. Die Frau nahm den Ausländer unter ihre Fittiche. Sie reisten überall zusammen hin, und die Beziehung blühte auf.

Dann flog er zurück nach Österreich. Doch sie blieben in Kontakt. Er beschloss, dass dies die richtige Frau für ihn war, da sie gleich alt waren und er sich bei ihr gut aufgehalten fühlte. Er traf die Entscheidung, nach Thailand zu ziehen, und versprach, auch Amys Leben zu verbessern.

Dann kamen finanzielle Verpflichtungen. Er kaufte ihr ein 4,5 Millionen Baht teures Haus, ein Mercedes-Benz kostete 2,9 Millionen Baht und ein Honda HR-V 1,1 Millionen Baht. Weiter zahlte er eine Million für die Ausstattung des Hauses und finanzierte Amys Traum von einem Geschäft, mit dem sie Silber verkaufen wollte. Sie beschlossen zu heiraten - das würde bedeuten, für ihn wäre es einfacher, in Thailand zu wohnen.

Dann tauchte plötzlich ihr „älterer Bruder" auf, der sich später als ihr Ehemann erwies. Der Österreicher war gezwungen, häufig teure Mahlzeiten für das Paar zu kaufen, die oft 5.000 bis 6.000 Baht kosteten. Plötzlich verließ die Thai ihn und er war gezwungen, andere Personen für seine Betreuung zu verpflichten. Diese meldeten alles, was er tat, alle seine Bewegungen Amy. Nun fiel der Groschen, sah er ein, in großem Stil betrogen worden zu sein.

Der Behinderte brauchte dringend 800.000 Baht für eine lebenswichtige Rückenoperation, aber die Thai wollte den Großteil des Erlöses aus dem Verkauf eines Autos behalten. Es stellte sich heraus, dass die Frau kein Haus im Wert von 4,5 Millionen Baht erworben hatte. Sie hatte lediglich eine Anzahlung von 250.000 Baht geleistet. Die Millionen hatte sie behalten, ebenso das Geld für einen Silberladen. Jetzt ist die Betrügerin verschwunden. Sie soll fünfmal ihren Namen geändert haben.

Der Betrogene setzte sich mit der Polizei von Chiang Mai und einem Anwalt in Verbindung. Und ihm fehlt das Geld für seine Operation, Er verließ Chiang Mai und zog in ein Altersheim in Hua Hin. „Sanook“ sagte er, er wäre glücklich, wenn er nur einen Teil seines Geldes zurückbekäme. Dann würde er auf eine Anklage verzichten. Der Österreicher hat inzwischen eine Belohnung für Informationen über den Verbleib der Thai ausgesetzt.