Von: Björn Jahner | 03.02.23

BANGKOK: Am Samstag, 4. Februar 2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr veranstaltet die deutsche Botschaft in Bangkok einen Tag der offenen Tür.

Gemeinsam mit dem Botschaftsteam werden die Besucher die deutsch-thailändischen Beziehungen feiern und einen Spaziergang über das Botschaftsgelände sowie durch die Residenz unternehmen.

Die Besucher können mehr über die bilateralen Beziehungen und die gemeinsame Geschichte zwischen der Bundesrepublik und dem Königreich erfahren – oder auch einfach nur einen Rundgang über das grüne Botschaftsgelände im Herzen Bangkoks genießen.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt ist nur mit ID /Lichtbildausweis möglich. Der Name auf dem Ticket muss mit ID/ Lichbildausweis übereinstimmen. Große Taschen/ Koffer können nicht mitgenommen werden. Der Rundgang findet weitestgehend draußen statt – bitte passen Sie Ihre Kleidung an das Wetter an. Weitere Informationen auf Facebook.

Deutsche Botschaft Bangkok, 9 S Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 (Karte).