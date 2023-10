Von: Björn Jahner | 14.10.23

PATTAYA: Esther Kaufmann, die neue Schweizer Honorarkonsulin in der Provinz Chonburi, lädt am Dienstag, 17. Oktober 2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr alle Schweizer zum Tag der offenen Tür im Schweizer Honorarkonsulat in Jomtien ein.

Die Honorarkonsulin wird über ihre Aufgaben und Dienstleistungen informieren und freut sich, mit der Schweizer Gemeinschaft an der Ostküste ins Gespräch zu kommen.

Das Schweizer Honorarkonsulat befindet sich in den Räumlichkeiten vom Reisebüro My Office 4 Travel in der View Talay Resicence 4 (Karte) in der Nachbarschaft zur Chonburi Immigration Pattaya in Jomtien Soi 5.

Consulate of Switzerland @ My Office 4 Travel Co., Ltd., 489/9 M. 12, Jomtien Soi 5, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150.

Tel.: +66 (0)38-250.040. Fax: + 66 (0)38-250.039. E-Mail: pattaya[at]honrep.ch

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10.00 bis 16.00 Uhr