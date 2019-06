Von: Björn Jahner | 20.06.19

EILMELDUNG – PATTAYA: Erneut soll ein Ausländer am Donnerstag in den Nachmittagsstunden im Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach an der Beach den Freitod durch Sprung in die Tiefe gesucht haben.

Ein Augenzeuge hatte auf sozialen Netzwerken ein Foto gepostet, auf dem Rettungskräfte zu sehen sind, die die Aufprallstelle und die Leiche mit einem Zelt verdeckten. Die Aufnahme wurde in verschiedenen Online-Foren mehrfach geteilt. Bisher standen weder die Polizei noch die Leitung des Einkaufszentrums für ein Statement die Medien bereit. Gemäß dem Verfasser des Online-Posts soll es sich bei dem Toten um einen Ausländer handeln. Dies bestätigte laut dem Nachrichtenportal „Thai Visa News“ auch ein Augenzeuge, der zudem informierte, dass die Person vom Hilton Pattaya gesprungen. Das Hotel befindet sich auf dem Dach der Shopping Mall. Bisher kann keine der Aussagen verifiziert werden, weshalb die offizielle Pressemitteilung der Polizei abzuwarten ist.