PATTAYA: Ein grausamer Mord überschattete am Sonntag in den späten Nachmittagsstunden die Songkran-Feierlichkeiten auf der Beach Road, wo ein 39-jähriger thailändischer Strandmattenverkäufer vor den Augen zahlreicher Urlauber und Einheimischer am südlichen Ende des Strandes von einem Landsmann erstochen wurde. Die Tat soll nach Aussage der Polizei in Zusammenhang mit Schulden, vermutlich jedoch auch im Zusammenhang mit Drogen, stehen.

Die Tat ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Höhe zur Beach Road Soi 13/4 auf dem Pattaya Beach nahe der Strandpromenade und kurz vor dem Eingang zur Walking Street. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Dutzende von Touristen und Einheimischen in dem Gebiet, die sich auf der Strandpromenade aufhielten oder sich an den Songkran-Wasserschlachten beteiligten und Zeugen des schockierenden Vorfalls wurden.

Bei dem Opfer handelte es sich um einen 39-jährigen Strandhändler, der aufgrund einer körperlichen Behinderung auf der linken Seite nicht richtig laufen konnte. Er hatte eine Stichwunde in der linken Brustseite erlitten, und die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde in der Nähe im Sand gefunden.

Laut Pattayas stellvertretendem Polizeichef Pol. Lt. Col. Surachet Aneksri war der Ermordete ein Strandmattenverkäufer, der nebenbei auch Drogen an Touristen am Strand von Pattaya verkaufte.

Nach Angaben eines Strandliegenvermieters, der Augenzeuger der Tat wurde, war das Opfer in einen Streit über Geldforderungen an den Verdächtigen geraten, der ihm im Rahmen einer Geschäftspartnerschaft Drogen für den Verkauf an Touristen geliefert hatte. Er informierte die Beamten, dass zwischen dem Strandmattenverkäufer und dem Verdächtigen ein ständiger Streit über diese Schulden für unbezahlte Drogen stattgefunden habe.

Das Opfer hatte in einem Liegestuhl gesessen und versucht, Strandmatten an Leute am Strand von Pattaya zu verkaufen, als der Verdächtige auf ihn zukam und in eine heftige verbale Auseinandersetzung geriet. Daraufhin schlug der Verdächtige dem Opfer ins Gesicht, zog ein Messer und stach ihm in die Brust. Der Verdächtige flüchtete dann auf einem Motorrad vom Tatort, während geschockte Zeugen und Touristen in der Nähe standen, so der Liegestuhlvermieter.

Der Polizei gelang es nur kurze Zeit später, den Verdächtigen mithilfe von Überwachungskameras und Polizeikontrollen ausfindig zu machen. Der Verdächtige, der als 42-jähriger Somchat A. identifiziert wurde, wurde verhaftet und befindet sich auf der Polizeistation Pattaya in der Soi 9.

Somchat hat nach Aussage der Ermittler bereits zugegeben, das Opfer ermordet zu haben, wobei er lediglich angab, dass der Mann ihm Geld schuldete, ohne jedoch der Polizei mitzuteilen, wofür diese Schuld bestand.

Bei dem Täter soll es sich nach Aussage der Beamten um einen alten Bekannten mit einem langen Vorstrafenregister handeln, der bereits sechs Mal im Gefängnis war, zuletzt erst im Januar dieses Jahres.

Der geständige Täter wird sich wegen Mordes verantworten müssen und bleibt in Untersuchungshaft.