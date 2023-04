Von: Björn Jahner | 18.04.23

SONGKHLA: Das thailändische Nachrichtenportal Daily News berichtet über die jüngste Etappe des Anti-Marihuana-Kreuzzugs des ehemaligen Massage-Parlour-Magnaten Chuwit Kamolwisit.

Der Whistleblower behauptete, dass er die öffentliche Unterstützung für seine Anti-Gras- und Anti-Bhumjaithai-Wahlkampagne auf seiner Seite hätte.

Daily News berichtete hingegen, dass 30 Minuten bevor Chuwit an der HVC-Akademie im Bezirk Chana in Songkhla auftauchte, 50 Demonstranten mit Plakaten auftauchten und Parolen riefen.

Sie sagten, dass sie Chuwit dort nicht haben wollten, dass sie mit ihm nicht einverstanden seien und dass er für die Politik anderer eintrete.

Sie betonten, dass sie wegen Chuwits Kreuzzuges „das Vertrauen“ in ihn verloren hätten.

Sie zerstreuten sich jedoch, bevor er eintraf, weil sie das Ramadan-Fasten unterbrechen mussten.

Chuwit sagte, dass Gras bei weitem keine medizinische Wirkung gegen Depressionen und Schlaflosigkeit habe, sondern solche Leiden sogar verursache. Er bezeichnete es als Teil der Drogenproblematik in Thailand und sagte, dass das „freie Spiel“ nicht vom Parlament genehmigt worden und ungerecht sei.

Die muslimischen Führer an der Akademie stimmten ihm zu und ließen sich vor den Toren und während der Fastenzeit-Unterbrechung mit ihm fotografieren.

Chuwit sagte, dass er in Frieden und in Solidarität mit seinen muslimischen Brüdern und Schwestern in Thailand gekommen sei.

Eine ortsansässige Ärztin namens Khun Suphat glaubt, dass es einige Vorteile für medizinisches Marihuana gäbe, aber der Ansturm auf den Freizeitkonsum übertrieben sei.

Chuwit selbst sagte, dass die Menschen wählen könnten, wen sie wollten, und die öffentliche Meinung sich an den Wahlurnen zeigen würde.

Sein Kreuzzug richtet sich vor allem gegen die Bhumjaithai-Partei und ihren Vorsitzenden, den thailändischen Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul, die die Legalisierung von Marihuana vorangetrieben haben, die dazu geführt hat, dass in Thailand 14.000 Verkaufsstellen entstanden sind, die Marihuana verkaufen.

Anm. d. Red.: Aufnahmen von der Demonstration lieferte Daily News keine.