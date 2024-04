Von: Redaktion DER FARANG | 15.04.24

PATTAYA: Das Songkran-Fest 2024 zog Menschenmassen in die Stadt. Ausgelassene Wasserschlachten auf der Walking Street begeisterten Einheimische und Touristen gleichermaßen, doch die nächtlichen Aktivitäten stießen auch auf Kritik.

Wie The Pattaya News berichtet, verwandelte sich die Walking Street in Pattaya am Samstag, den 13. April 2024, in eine lebhafte Partymeile. Thailändische und internationale Touristen feierten den Beginn des thailändischen Neujahrsfestes Songkran mit ausgelassenen Wasserschlachten, die bis in die frühen Morgenstunden des 14. April andauerten.

Die Touristenpolizei unter der Leitung von Pol. Lt. Col. Piyapong Ensarn war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten und Zwischenfälle zu verhindern. Auch andere beliebte Viertel wie Soi Buakhao, Soi 6-8 und die Pattaya Beach Road waren von den Feierlichkeiten betroffen und zogen zahlreiche Besucher an.

Anwohner und Expats kritisieren nächtliche Wasserspiele

​



Nicht alle Einwohner Pattayas waren jedoch von den ausgedehnten Feierlichkeiten begeistert. Besonders die nächtlichen Wasserspiele sorgten bei vielen Anwohnern und Expats für Unmut. In den vergangenen Jahren galt die ungeschriebene Regel, dass die Wasserschlachten nach Einbruch der Dunkelheit eingestellt werden - eine Tradition, die offenbar nicht mehr befolgt wird.

Die Polizei betonte, dass es kein Gesetz gebe, das nächtliche Wasserspiele verbiete, insbesondere in den Vergnügungsvierteln. Der Thai Lawyer's Council wies jedoch darauf hin, dass das Bespritzen von Personen, die nicht an den Wasserspielen teilnehmen möchten, rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könne. Die Durchsetzung solcher Ansprüche sei allerdings mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden.

Trotz der Kontroversen bleibt das Songkran-Fest ein wichtiger Termin im thailändischen Kalender und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus aller Welt an. Die Tourismusbranche profitiert von der hohen Nachfrage, während sich viele Thais die Feiertage nutzen, um Zeit mit ihren Familien zu verbringen und die traditionellen Bräuche zu pflegen.