BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) organisiert an Weihnachten (24. und 25. Dezember 2022) zwei Sonderfahrten nach Chachoengsao mit einem frisch renovierten japanischen KIHA-183-Zug unter dem Motto „Enjoy Merit, Enjoy Shopping, Value Shopping“, der den Passagieren nach Aussage der SRT eine ganz neue Erfahrung für Bahnreisen in Thailand bietet.

Die Fahrkarten für die eintägige Sonderfahrt mit dem japanischen Retro-Zug von Bangkok nach Chachoengsao sind auf 200 Sitzplätze limitiert und kosten 1.999 Baht pro Person. Der Kartenvorverkauf beginnt landesweit am Mittwoch, 21. Dezember 2022 um 08.30 Uhr. Die Tickets sind online bei der SRT und in allen landesweiten Bahnhöfen erhältlich.

Foto: ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Mit der Bahn entdecken die Teilnehmer viele historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten in der Provinz Chachoengsao Natürlich erhalten sie auch die Möglichkeit zum „Tham bun“ und Shoppen lokaler Produkte und Spezialitäten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der SRT-Hotline 1690 und auf Facebook.