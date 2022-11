Pha Ngao Skywalk. Foto: The Nation

CHIANG RAI: Besucher von Chiang Rai können das sagenumwobene Goldene Dreieck nun sogar aus der Vogelperspektive betrachten, nachdem die nördliche Provinz vor wenigen Tagen den „Pha Ngao Skywalk“ eröffnet hat. Die Touristenattraktion in luftiger Höhe mit ihren Glasbodenbrücken bietet einen atemberaubenden 360-Grad-Blick auf das Dreiländereck Thailand, Laos, Myanmar.

Die neueste Sehenswürdigkeit der Provinz befindet sich am Wat Phra That Pha Ngao (Karte) im Bezirk Chiang Saen. Die Besucher gehen 9,9 Meter über eine gläserne Brücke zu zwei achteckigen Glasplattformen, die sich 25 Meter über dem Boden befinden. Der Skywalk ermöglicht einen ungetrübten Blick in nördliche Richtung auf den etwa 400 m entfernten Grenzfluss Mekong und das Goldene Dreieck.

Der Skywalk verfügt auch über zwei Stege, die zur Phra-That-Phuttha-Nimit-Pagode führen, die auf einem Hügel in 486 m Höhe liegt.

Mit dem Bau des gläsernen Aussichtspunkts wurde im Jahr 2020 begonnen, das Budget betrug 35 Millionen Baht. Der Pha Ngao Skywalk ist täglich von 07.30 bis 18.00 Uhr geöffnet und der Eintritt kostet 40 Baht pro Person. Die Plattform bietet Platz für 100 Touristen gleichzeitig, und die Besucher werden mit speziellen Socken ausgestattet, womit Schäden an den Glasböden verhindert werden sollen.