Sieben Attraktionen Thailands geschlossen

29.12.21

BANGKOK: Sieben bekannte Touris­tenattraktionen in Thailand – das Hard Rock Cafe Bangkok, das Scala, die Nang-Loeng-Rennbahn, der Sriracha Tiger Zoo, das Siam Niramit, das Lhong 1919 und das Dhara Dhevi Hotel Chiang Mai – haben im Schatten der Corona-Krise das Zeitliche gesegnet.

Zum Beginn des dritten Corona-Jahres sind die wirtschaftlichen Schäden im Land aufgrund der Pandemie unübersehbar. Die Covid-19-Krise hat schwerwiegende Auswirkungen auf viele Branchen, einschließlich großer, bekannter Touristenattraktionen, die durch Corona in die Pleite getrieben wurden oder durch auslaufende Pachtverträge zur Schließung gezwungen wurden. Eine Übersicht:

Ausgerockt

Das Hard Rock Cafe Bangkok, ein Restaurant und ein Merchandising-Shop am Siam Square, wurde im März 1991 eröffnet und am 31. März bzw. 30. Juni dieses Jahres geschlossen, nachdem der 30-jährige Pachtvertrag ausgelaufen war. Die beliebten Merchandising-Produkte sind jedoch weiterhin im „Rock Shop“ im ersten Stock des Maneeya Centre Building erhältlich. Nach Aussage der Betreiber, soll das wohl „rockigste Café der Welt“ schon bald wieder nach Bangkok zurückkehren.

Vorhang fällt

Auch das weltbekannte Showtheater Siam Niramait in Bangkok wurde von Corona in den finanziellen Ruin gestürzt.

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach seiner Gründung wurde mit dem Scala Theater am 5. Juli letzten Jahres Bangkoks ältestes Lichtspielhaus für immer geschlossen. Das historische Kino wurde von der Architektin Chira Silpkanok entworfen und ist für sein unverwechselbares Art-Déco-Design bekannt. Am 31. Dezember 1969 eröffnet, wurde es nach dem mailändischen Opernhaus „Teatro alla Scala“ benannt. Das Unternehmen Central Pattana (CPN), Betreiber der bekannten Central-Shopping-Malls im Land, das den Zuschlag für das Land erhalten hat, auf dem sich neben dem Scala insgesamt 79 drei- bis vierstöckige Geschäftshäuser befinden, kündigte zwischenzeitlich an, dass es auf dem Grundstück ein neues Einkaufszentrum errichten wird.

Ausgaloppiert

Nach mehr als 100 Jahren ging am 16. November 2018 auf dem Nang Loeng Racecourse des Royal Turf Club im Bezirk Dusit eine Tradition zu Ende, die hier – mitten im Herzen Bangkoks – seit Dezember 1916 gepflegt wurde. Die Pferderennbahn wurde im März 2019 abgerissen, um Platz zu schaffen für den King Rama IX Memorial Park. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein.

Arbeitslose Tiger

Den Sriracha Tiger Zoo im Bezirk Sriracha der Ostküstenprovinz Chonburi kennt wohl so gut wie jeder Pattaya-Urlauber. Obwohl der Betreiber verschiedene Maßnahmen zur Generierung von Einnahmen für die Versorgung der Tiere ergriffen hatte – darunter Street-Food-Angebote und sogar kostenlosen Eintritt – geriet der am 23. April 1997 eröffnete Zoo in einen Liquiditätsengpass und wurde am 15. Juli dieses Jahres für immer geschlossen.

Der letzte Tanz

Ein ähnliches Schicksal wie der Sriracha Tiger Zoo erlitt auch das Siam Niramit Theater in Bangkok, in dem thailändische Kulturshows gezeigt wurden. Schwer von der Covid-19-Krise getroffen schloss das im Oktober 2005 eröffnete Showtheater am 10. September dieses Jahres seine Pforten. Phukets Siam-Niramit-Theater ist nach Aussage der Betreiber hingegen nur vorübergehend geschlossen.

Kulturverlust

Lhong 1919, eine Touris­tenattraktion im chinesischen Architekturstil, das ein Sammelsurium an Co-Working Spaces, Restaurants und Cafés umfasste, schloss am 1. Dezember dieses Jahres ihre Türen, nachdem sie am 2. November 2017 eröffnet worden war. Die geschichtsträchtige Touristenattraktion wurde an die Asset World Corporation übertragen, die sie zu einem Weltgesundheitstourismuszentrum entwickeln will. Der bedeutende Mazu-Schrein ist jedoch weiterhin für Gläubige geöffnet, die ihm ihren Respekt erweisen wollen.

Leere Luxusbetten

Das weltbekannte Dhara Dhevi Hotel Chiang Mai im unverwechselbaren Lanna-Stil musste Konkurs anmelden.

Auch das weltbekannte Dhara Dhevi Hotel in Chiang Mai im Norden Thailands wurde von der Covid-19-Pandemie schwer getroffen und schloss Anfang 2020 vorübergehend seine Pforten. Im Juni 2020 stellte es dann einen Sanierungsantrag, der jedoch vom Berufungsgericht abgelehnte wurde, wodurch das Hotel gezwungen wurde, Konkurs anzumelden.