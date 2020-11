Russe bei Zusammenstoß mit Demonstranten verletzt

Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.20

PATTAYA: Ein Russe wurde bei einer Auseinandersetzung mit einem pro-demokratischen Protestführer am Sonntagabend in Jomtien verletzt.

Etwa 30 pro-demokratische Demonstranten, die sich „Ratsadon Pattaya" nennen, hatten sich am Sonntag um 18 Uhr am Jomtien-Strand versammelt. Die Protestführer hielten abwechselnd sowohl in Thai als auch in Englisch regierungsfeindliche Reden, in denen sie Premierminister General Prayut Chan-o-cha zum Rücktritt aufforderten. Unter ihnen waren die politischen Aktivisten Sirawith „Ja New" Seritiwat und Narathiwat „Ken" Khamma.

Zeugen berichteten, während Sirawith auf der Bühne eine Rede hielt, geriet ein Russe in einen heftigen Streit mit Narathiwat. Der Protestführer soll dem Ausländer einen Kopfstoß gegeben und ihn zu Boden gestoßen haben. Polizeibeamte, die die Situation überwachten, griffen sofort ein, während sich die Demonstranten kurz nach dem Vorfall zerstreuten.

Der verletzte 52-jährige Russe, der mit seiner zehnjährigen Tochter in Jomtien erschienen war, hatte Blut im ganzen Gesicht. Nachdem der Mann wegen seiner Verletzung behandelt worden war, wurden er und Narathiwat zur Befragung auf das Polizeirevier Pattaya gebracht.