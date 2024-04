Von: Redaktion DER FARANG | 15.04.24 | Aktualisiert um: 22:15

BANGKOK: Nach den Songkran-Feierlichkeiten kehren die Menschen aus dem Norden über Nakhon Sawan und Nakhon Ratchasima zurück nach Bangkok. Die Hauptverkehrsstraßen sind stark befahren. Der Verkehr wird in den kommenden Tagen weiter zunehmen.

Nach den Songkran-Feierlichkeiten begeben sich die Bürger auf den Rückweg nach Bangkok. Nicht nur auf der Mittrapap Road ab Pak Chong kommt es zu starkem Verkehr, sondern auch in Nakhon Sawan sind die Straßen überfüllt mit Reisenden aus dem Norden.

Auf der Phaholyothin Road (Nationalstraße 1), der Nationalstraße 117 (Nakhon Sawan - Phitsanulok) und der Umgehungsstraße 122 in Nakhon Sawan herrscht reger Verkehr. Viele Reisende versuchten, nächtlichen Staus zu entgehen, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führte. Dennoch fließt der Verkehr bisher weitgehend störungsfrei.

Polizei erwartet weitere Zunahme

Die Verkehrspolizei von Nakhon Sawan erwartet ab morgen eine deutliche Zunahme des Verkehrs in der Innenstadt. Autofahrer werden gebeten, ihre Reise sorgfältig zu planen. Außerhalb des Stadtgebiets sollte es keine größeren Behinderungen geben.

Auch in Nakhon Ratchasima sind Polizei-Oberstleutnant Sarawut Thongnoi und seine Kollegen weiterhin im Einsatz, um den Verkehr auf der Mittrapap Road zu regulieren. Durch die Öffnung von Sonderfahrspuren konnte der Verkehr bis nach Muak Lek in Saraburi in Bewegung gehalten werden.

Geduld und Rücksichtnahme gefragt

Trotz der Bemühungen der Polizei ist auf den Hauptverkehrsrouten mit Staus und Verzögerungen zu rechnen. Reisende sollten ausreichend Zeit einplanen und geduldig bleiben. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis lassen sich die Herausforderungen des Rückreiseverkehrs meistern.

Während viele Thailänder die Songkran-Feiertage genießen konnten, blieben einige Berufsgruppen wie Polizisten und Journalisten im Dienst, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten sowie die Bevölkerung mit aktuellen Informationen zu versorgen. Ihr unermüdlicher Einsatz trägt dazu bei, dass alle Reisenden sicher an ihr Ziel gelangen.