Naresh Agarwal, Präsident des Rotary Club of Lucknow (l.) und Jana Keightley, Präsidentin des Rotary Club of Pattaya International (r.). Bild: RCPI

PATTAYA: Am 28. August 2022 hatte der Rotary Club of Pattaya International (RCPI) die Ehre, den Präsidenten des Rotary Club of Lucknow in Indien (Distrikt 3120) Naresh Agarwal zu empfangen.

Clubfahne des Rotary Club of Lucknow. Bild RCPI

RCPI-Präsidentin Jana Keightley, Sekretär Tom Keightley und weitere RCPI-Mitglieder trafen sich mit Naresh Agarwal im Three Mermaids Restaurant, wo Clubfahnen und Geschenke ausgetauscht wurden.

Anschließend hielt Naresh Agarwal, der sich in Indien als Arzt gegen Covid-19 engagiert, einen Vortrag über die vergangenen und zukünftigen Projekte seines Clubs.

Der Abend war sehr informativ und unterhaltsam.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Rotary Club of Pattaya International.