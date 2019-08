Written by: Redaktion DER FARANG | 22/08/2019

BANGKOK: Den von der Dürre und der starken Baht-Währung betroffenen Reisbauern will die Regierung finanziell unter die Arme greifen, die Reispreise zu stabilisieren.

Das hat Thailands Nationales Komitee für Reispolitik unter Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha am Mittwoch vorgeschlagen. Das Kabinett soll in seiner Sitzung am kommenden Dienstag den Vorschlag absegnen. Mit einer neuen Reisregelung wird die Regierung den Landwirten einen festen Preis für eine festgelegte Produktionsmenge zahlen, wenn die Marktpreise während der Haupterntezeit unter die Referenzpreise falBANGKOK: Den von der Dürre und der starken Baht-Währung betroffenen Reisbauern will die Regierung mit 21 Milliarden Baht helfen, die Reispreise zu stabilisieren.len. Die Regierung schätzt, dass das Programm fast vier Millionen Landwirte erreichen wird.

Thailand leidet unter der schlimmsten Dürre seit einem Jahrzehnt, die die Landwirte getroffen, das Angebot reduziert und die Reisexporte des Landes verringert hat. Ein starker Baht und reichliche globale Lagerbestände haben den Umsatz weiter gebremst. „Seit Jahresbeginn hat Thailand 5,29 Millionen Tonnen exportiert, ein Rückgang um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum", sagte Regierungssprecherin Narumon Pinyosinwat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.