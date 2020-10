Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierung hat am frühen Donnerstagmorgen im Rahmen einer Notverordnung ein Versammlungsverbot für Gruppen von fünf oder mehr Personen in Bangkok erlassen, um die Straßenproteste zu beenden.

Die Proteste sind seit drei Monaten eskaliert. Am Mittwoch errichteten Demonstranten am ein Lager vor dem Regierungsgebäude, um den Rücktritt von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha zu fordern. Die Regierung sagte, sie habe auch gehandelt, weil Demonstranten eine königliche Autokolonne behindert hätten. „Es ist äußerst notwendig, eine Dringlichkeitsmaßnahme einzuleiten, um die Kundgebung wirksam und unverzüglich zu beenden und Frieden und Ordnung aufrechtzuerhalten", hieß es im staatlichen Fernsehen.

Das Versammlungsverbot im Rahmen der Notverordnung trat um 4 Uhr morgens in Kraft, um große Versammlungen zu verbieten und es den Behörden zu ermöglichen, Menschen den Zutritt zu allen von ihnen bezeichneten Gebieten zu untersagen. Die Notverordnung verbietet auch: Die Veröffentlichung von Nachrichten und elektronischen Informationen, die Botschaften enthalten, die Angst auslösen oder absichtlich Informationen verzerren und Missverständnisse hervorrufen könnten, die die nationale Sicherheit oder Frieden und Ordnung beeinträchtigen.

Etwa 10.000 Demonstranten marschierten am Mittwoch in Bangkok. Ziel der Protestbewegung ist die Absetzung von General Prayut, der 2014 die Macht in einem Putsch übernahm, der ein Jahrzehnt der Gewalt zwischen Anhängern und Gegnern des Establishments des Landes beenden sollte. Die Demonstranten fordern weiter eine neue Verfassung und eine Reform der Monarchie.