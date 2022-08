Von: Björn Jahner | 07.08.22

PATTAYA: Endlich ist wieder Sonntag! Dann nämlich wird am schönsten Strandabschnitts des Wongamat Beach die beliebte Veranstaltungsreihe „We Love Sunset Sundays“ veranstaltet.

Foto: Tamara Mol

Am Sonntag ab 17.00 Uhr sorgen Pattayas talentiertesten DJs ihres Genres wieder für pumpende Ibiza-House-Beats am Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua, darunter „Mr Oceanbeats“ Eddie Pay (Pay & White), PatriZe, DJane Chompoo und viele weitere Künstler.

Foto: Tamara Mol

Die Besucher dürfen sich auf Barfußtanzvergnügen im Sand freuen, für ausreichend überdachte Plätze im Regenfall wird gesorgt. Darüber hinaus ist die Veranstaltung kinder- und haustierfreundlich.

Foto: Tamara Mol

Worauf also noch warten? We Love Sunset Sundays @ Bamboo Beach Pattaya (Karte) – umsonst und draußen. Mehr auf Facebook. See you!