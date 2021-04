Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.21

Parit „Pinguin" Chiwarak bleibt in Haft. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Der Anführer der Ratsadon-Demonstrationen, Parit „Pinguin" Chiwarak, hat sich am Montag geweigert, an einer Sitzung des Strafgerichts teilzunehmen. Dort sollten Beweise in dem gegen ihn laufenden Verfahren wegen Majestätsbeleidigung geprüft werden.

Parit befindet sich seit 30 Tagen im Hungerstreik und kam in einem Rollstuhl und an Infusionen angeschlossen zum Gerichtsgebäude. Ihm wird vorgeworfen, gegen das Gesetz gegen Majestätsbeleidigung verstoßen zu haben, als er am 14. und 15. November letzten Jahres auf der Kreuzung Kok Wua und dem nahegelegenen Democracy Monument die „MobFest“-Kundgebungen leitete.

Er wurde erneut in Untersuchungshaft genommen, nachdem sein Antrag auf Kaution abgelehnt worden war. Das Gericht erlaubte ihm, kurz mit seiner Mutter, seiner Schwester und zwei Freunden von der Thammasat-Universität zu sprechen. Parit weigerte sich, die 32 von der Staatsanwaltschaft präsentierten Zeugen zu akzeptieren und bestand darauf, dass seine Inhaftierung ungerecht sei, da er noch nicht verurteilt worden sei. Die Inhaftierung habe ihn daran gehindert, eine vollständige rechtliche Verteidigung aufzubauen, und das mache den Gerichtsprozess ungerecht. Er würde sich weiterhin weigern, den Rechtsfall gegen ihn anzuerkennen, bis er auf Kaution freigelassen wäre.

Die erste Vernehmung der Zeugen der Anklage ist am 25. Juni und der Zeugen der Verteidigung am 13. August. Parits Anwalt Krissadang Nuttajaras sagte den Medien, dass sein Mandant im Falle einer Verurteilung wahrscheinlich für mindestens 50 Jahre ins Gefängnis müsse.