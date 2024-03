Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.24

PATTAYA: In Pattaya wurde die Leiche eines Russen unter mysteriösen Umständen gefunden. Der Vorfall löst sowohl bei den Einheimischen als auch bei der Expat-Community tiefe Bestürzung aus.

Am Sonntag, den 10. März 2024, wurde die Polizeistation von Pattaya City darüber informiert, dass im Gehölz neben der Straße in Soi Thepprasit 9, Unterbezirk Nong Prue, Bezirk Bang Lamung, Provinz Chonburi, die Leiche eines Ausländers entdeckt wurde. Die Beamten begaben sich zusammen mit Touristenpolizei und Rettungskräften in ein großes, wildes Gebiet von über 20 Rai. Sie mussten etwa 20-30 Meter in das Gehölz vordringen, um auf den Körper eines Ausländers zu stoßen, der hängend vorgefunden wurde. In der Jeanstasche befand sich ein Mobiltelefon, und in der Nähe wurde eine Wasserflasche gefunden. Identifizierende Dokumente wurden jedoch nicht gefunden.

Die Polizei führte eine Untersuchung durch und identifizierte den Verstorbenen, ein russischer Staatsbürger. Er war am 20. Januar 2024 in Thailand eingetroffen und durfte sich bis zum 18. April im Land aufhalten. Der Körper wurde zur Autopsie an das Institut für Forensische Medizin des Polizeikrankenhauses in Bangkok gesandt.

Herr Chusak Saetiao, 46 Jahre alt und Bewohner des Dorfes, wurde frühmorgens durch einen Motorradtaxifahrer aufgeschreckt, der ihm mit sichtbarer Bestürzung von einem entdeckten Leichnam berichtete. Saetiao, bewegt von der Dringlichkeit der Situation, eilte zur angegebenen Stelle und bestätigte den traurigen Fund.

Er kontaktierte daraufhin die Behörden. Obwohl täglich Ausländer, vornehmlich Russen, durch diese Gasse gehen, hatte er diesen ausländischen Mann zuvor nie gesehen. Am Samstagabend, gegen 9-10 Uhr, hörte man Hunde bellen, doch er ging nicht nachsehen.

Die Polizei untersuchte dann die Überwachungskameras in der Nähe des Tatorts und entdeckte Aufnahmen dieser Person, die um etwa 3:38 Uhr in das Gehölz ging. Der russische Mann schaltete die Taschenlampe seines Mobiltelefons ein und blickte mit einer Wasserflasche in der linken Hand ins Gehölz, kehrte dann zurück und betrat das Gehölz erneut um 3:39 Uhr, um nicht zurückzukehren.

Die Behörden werden mit der Tourismus- und Einwanderungspolizei zusammenarbeiten, um die Todesursache zu ermitteln und die russische Botschaft weiter zu informieren.